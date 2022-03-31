«Поехали за добавкой»: подробности смертельного ДТП на улице Балакинская вТагиле

«Поехали за добавкой»: подробности смертельного ДТП на улице Балакинская вТагиле
«Поехали за добавкой»: подробности смертельного ДТП на улице Балакинская вТагиле
Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Балакинская в Тагиле

Двое молодых людей, которые погибли в ночь на 31 марта на улице Балакинская в Нижнем Тагиле, отправились за алкоголем. На обратной дороге водитель не справился с управлением.

Молодые люди отдыхали в микрорайоне Рудник. После посиделок один из друзей отправился спать, а двое других решили съездить за добавкой в магазин на Тагилстрое.

Николай, так звали водителя, был нетрезв и не имел прав, но сел за руль. Его друг Артем сел рядом на пассажирское сидение. Друзья уже ехали обратно, когда Николай не справился с управлением, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте со ссылкой на собственный источник.

Фото:скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте

По словам одной из очевидиц, молодые люди еще были живы после столкновения с деревом и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедтпсмертельное дтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы