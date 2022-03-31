«Поехали за добавкой»: подробности смертельного ДТП на улице Балакинская вТагиле

Молодые люди отдыхали в микрорайоне Рудник. После посиделок один из друзей отправился спать, а двое других решили съездить за добавкой в магазин на Тагилстрое.
Николай, так звали водителя, был нетрезв и не имел прав, но сел за руль. Его друг Артем сел рядом на пассажирское сидение. Друзья уже ехали обратно, когда Николай не справился с управлением, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте со ссылкой на собственный источник.
По словам одной из очевидиц, молодые люди еще были живы после столкновения с деревом и не были пристегнуты ремнями безопасности.