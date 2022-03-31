«Поехали за добавкой»: подробности смертельного ДТП на улице Балакинская вТагиле

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Балакинская в Тагиле

Двое молодых людей, которые погибли в ночь на 31 марта на улице Балакинская в Нижнем Тагиле, отправились за алкоголем. На обратной дороге водитель не справился с управлением.

Молодые люди отдыхали в микрорайоне Рудник. После посиделок один из друзей отправился спать, а двое других решили съездить за добавкой в магазин на Тагилстрое. Николай, так звали водителя, был нетрезв и не имел прав, но сел за руль. Его друг Артем сел рядом на пассажирское сидение. Друзья уже ехали обратно, когда Николай не справился с управлением, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте со ссылкой на собственный источник. Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте По словам одной из очевидиц, молодые люди еще были живы после столкновения с деревом и не были пристегнуты ремнями безопасности. Тагильчанин без прав взял автомобиль у матери и устроил смертельное ДТП

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