В Березовском пекарь обворовал слепого пенсионера с помощью его же телефона

В Березовском пекарь обворовал слепого пенсионера с помощью его же телефона
В Березовском пекарь обворовал слепого пенсионера с помощью его же телефона
Сегодня, 15:28ПроисшествияФото: pixabay.com
Полуслепой мужчина в Березовском думал, что сосед берет у него телефон, чтобы просто позвонить, а тот воровал деньги с его счета.

Пекарь в Березовском воспользовался беспомощным состоянием своего пожилого соседа и украл у него 41 700 рублей.

80-летний мужчина почти потерял зрение и с трудом передвигается.

30 декабря 2021 года сосед попросил у него мобильный телефон якобы для того, чтобы позвонить. А на самом деле перевел часть денег со счета пенсионера.

Пожилой мужчина ничего не заметил. Через некоторое время пекарь решил повторить свой трюк. Так продолжалось до 20 января 2022 года.

В конце концов, пропажу денег со счета заметили люди, которые ухаживают за пенсионером. Они сообщили в полицию.

На пекаря завели уголовное дело о краже. Он успел похитить у беспомощного пенсионера 41 700 рублей.

В настоящий момент материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы, пишет Е1.

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