На трассе Екатеринбург-Серов столкнулись два грузовика, ехавшие в Нижний Тагил. Погиб человек (ФОТО)

Как сообщили в пресс-службе свердловского УГИБДД, ДТП случилось сегодня утром в 6:30 на 105-ом километре трассы Екатеринбург-Серов. По данным агентства «Европейско-Азиатские новости», водитель Газели 1992 года столкнулся с грузовиком под управлением водителя 1973 года рождения.

В Газели помимо водителя находилось трое пассажиров, один из них, мужчина 1978 года рождения, скончался. Водитель 1992 года рождения и пассажир 1969 года рождения доставлены в больницы Невьянска. Автомобиль ехал из аэропорта Кольцово, вероятно, водитель уснул за рулем. Известно, что машина принадлежит юридическому лицу, в отметках путевых листов последняя запись приходится на утро 30 мая.

Фото предоставлены пресс-службой свердловского УГИБДД.

Водитель иномарки ехал с сыном. Они закупили алкоголь на одном из оптовых складов Екатеринбурга и ехали в Нижний Тагил. При столкновении автомобиль буквально разорвало на части (удар пришелся сзади), а сын водителя получил травмы. Обе машины после аварии вылетели в кювет.