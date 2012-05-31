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На трассе Екатеринбург-Серов столкнулись два грузовика, ехавшие в Нижний Тагил. Погиб человек (ФОТО)
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На трассе Екатеринбург-Серов столкнулись два грузовика, ехавшие в Нижний Тагил. Погиб человек (ФОТО)

31 мая 2012, 17:01Происшествия
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