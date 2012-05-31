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«Студент лесотехнического университета стал черным лесорубом» - природоохранный прокурор Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Студент лесотехнического университета стал черным лесорубом» - природоохранный прокурор Нижнего Тагила

31 мая 2012, 12:35Происшествия
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