«Студент лесотехнического университета стал черным лесорубом» - природоохранный прокурор Нижнего Тагила
Студент 2 курса лесотехнического факультета Уральского государственного лесотехнического университета Алексей Т. перешел от теории к практике: он незаконно вырубил 7 сосен.
Молодой человек, чьи родители проживают в Верхней Салде, будучи дома, решил заготовить бревна для строительства бани на родительском садовом участке. В апреле 2012 года он в несколько приемов спилил 7 сосен в лесу у местного коллективного сада и перевозил их на мотоцикле. 5 мая при очередной перевозке деревьев его задержали работники полиции, которым уже поступила информация о незаконной рубке, рассказал Нижнетагильский природоохранный прокурор Василий Калинин.
Студенту вменяется обвинение в незаконной рубки лесных насаждений в значительном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 частью первой УК РФ. Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор уже направил уголовное дело в мировой суд Верхней Салды. Василий Валентинович отмечает, что студент покаялся и полностью возместил ущерб «Кушвинскому лесничеству» в размере 40450 рублей.
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