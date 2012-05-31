«Студент лесотехнического университета стал черным лесорубом» - природоохранный прокурор Нижнего Тагила

Молодой человек, чьи родители проживают в Верхней Салде, будучи дома, решил заготовить бревна для строительства бани на родительском садовом участке. В апреле 2012 года он в несколько приемов спилил 7 сосен в лесу у местного коллективного сада и перевозил их на мотоцикле. 5 мая при очередной перевозке деревьев его задержали работники полиции, которым уже поступила информация о незаконной рубке, рассказал Нижнетагильский природоохранный прокурор Василий Калинин.