Тагильчанка, сбившая насмерть трех человек, отправится в колонию на 5 лет
31 мая 2012, 13:59Происшествия
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Жительница Нижнего Тагила Юлия Алексеева приговорена Краснотурьинским городским судом к пяти годам колонии-поселения.
Напомним, женщина, управляя иномаркой Mazda, на трассе Серов-Ивдель выехала на встречную полосу, где протаранила ВАЗовскую девятку. В результате этого трое человек погибли, еще трое получили тяжкий вред здоровью.
Трагедия произошла 12 августа 2011 года. В пресс-службе свердловской прокуратуры отметили, что свою вину женщина признать не захотела и не предложила каким-то образом возместить ущерб потерпевшей стороне.
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