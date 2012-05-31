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Тагильчанка, сбившая насмерть трех человек, отправится в колонию на 5 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка, сбившая насмерть трех человек, отправится в колонию на 5 лет

31 мая 2012, 13:59Происшествия
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