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Пожар на Фестивальной: работники магазина и тагильчане о произошедшем (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар на Фестивальной: работники магазина и тагильчане о произошедшем (ФОТО, ВИДЕО)

31 мая 2014, 12:30Происшествия
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