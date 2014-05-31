Пожар на Фестивальной: работники магазина и тагильчане о произошедшем (ФОТО, ВИДЕО)

В группе «Типичный тагильчанин» люди активно обсуждают произошедшее. Подключились к дискуссии и сами работники магазина, предоставив даже фотографии последствий.

Один из сотрудников рассказал, что полностью сгорел первый этаж, дальнее крыло не затронуло, так как пожарные службы успели потушить.

Все тагильчане сочувствуют погорельцам, ведь уничтожен целый бизнес. Магазин новый, рассуждают, скорее всего был застрахован.

Какой ужас! Магазин-то большой был, новый, прямо так жалко. Мы там мебель за 2 дня до пожара купили пишет пользователь Катя.

У меня девочка знакомая там работает, жалко так. Столько мебели просто в пепел, такие убытки страшенные! Там не только диваны по 10 тысяч стояли, и до сотни были. Ох, бедные владельцы, как же плохо утро началось. Где теперь людям работать, где теперь денег брать... ужас сочувствует Мария.

Как хорошо успела вовремя, мне только недавно диван доставили. Жалко, большой прикольный магазин был рассказывает Кристина.

Кому-то не так повезло – доставить мебель до трагедии не успели. К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал. В настоящее время ведется расследование, одна из возможных причин - поджог.

Кроме того, пользователи выложили видео самого пожара. Снял пользователь Станислав Давыдов:

Если возгорание произошло не в результате целенаправленного поджога, то правильно и вовремя предпринятые меры способны минимизировать потери, погасив пожар в зародыше. Для этого необходим расчет категории пожарной опасности помещения, согласно которому будут определены риски, составлен план эвакуации и размещены сигнализация и противопожарное оборудование. Естественно, такие расчеты должны проводить только профессионалы, ведь цена ошибки достаточно высока.