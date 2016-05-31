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В коллективном саду под Нижним Тагилом сгорела баня, а в квартире на Вагонке домашние вещи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В коллективном саду под Нижним Тагилом сгорела баня, а в квартире на Вагонке домашние вещи

31 мая 2016, 12:45ПроисшествияДенис Таратонов
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