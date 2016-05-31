В коллективном саду под Нижним Тагилом сгорела баня, а в квартире на Вагонке домашние вещи

Пожары случились в воскресенье, 29 мая, вечером. Сначала в 20:45 пожарным сообщили о загорании частной бани в коллективном саду «Елочка-2», который находится неподалеку от станции «Сан-Донато». Огонь охватил площадь в 25 квадратных метров.

На борьбу с ним выехали две машины и семь пожарных. Уже к 21:10 они потушили огонь и приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций.

Причиной этого пожара является нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печного отопления сказали журналисту TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Аналогичная причина привела к пожару частной бани в коллективном саду «Восход» в минувший четверг.

В тот же вечер, в 23:13, в Нижнем Тагиле произошло возгорание на Вагонке. В доме № 57 на улице Зари в квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи. Огонь не успел сильно разгореться, и был потушен менее чем за 10 минут.

Причина, ущерб и владелец ещё устанавливаются. На момент пожара дома никого не было.

Через 20 минут после вызова огнеборцы закончили свою работу.