18 лет колонии получил житель Североуральска за убийство шумных соседей (ФОТО)
31 мая 2017, 09:00Происшествия
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В Североуральске перед судом предстал 22-летний местный житель, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.
Установлено, что обвиняемый пришел в гости к своей бывшей супруге, у них имеется общий ребенок. Мужчина уложил сына спать и остался ночевать с ним. Ночью его разбудил шум у соседей. Там распивали спиртное мужчина и две женщины. Он попросил их успокоиться. Начался конфликт. Обвиняемый в порыве ярости нанес мужчине несколько ножевых ранений, а затем набросился на женщин. Одной потерпевшей удалось убежать. Другая потерпевшая и мужчина скончались на месте.
Злоумышленник покинул место преступление, а орудие убийства выбросил в реку. Вскоре его задержали. Нож был найден и приобщен как вещественное доказательство.
Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы.
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Фото: СК Свердловской области
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