Двое молодых людей скончались на автобусной остановке в Екатеринбурге
31 мая 2017, 07:15Происшествия
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В минувший вторник на одной из остановок общественного транспорта скончались двое молодых людей.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в Кировском районе столицы Урала. Очевидцы, заметившие юношей, вызвали медиков.
Одному молодому человеку врачи констатировали смерть. Другой находился без сознания, но помочь ему врачи не сумели, он умер в карете скорой помощи.
Предположительно, причиной смерти является передозировка наркотиками. Для точного выяснения причин назначена медэкспертиза, пишет Уралинформбюро.
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