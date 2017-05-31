Мужчина из Новоуральска жестоко избил своего приятеля битой и по-дружески проводил его до дома
31 мая 2017, 17:15Происшествия
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Настоящую «дружбу» проявил 28-летний житель Новоуральска: сначала жестоко избил своего приятеля бейсбольной битой, затем оказал ему первую помощь и проводил до дома.
28 мая между двумя приятелями из Новоуральска произошел конфликт, который быстро перерос в драку. В итоге один из них нанес другому тяжкие телесные повреждения с помощью бейсбольной биты.
Увидев, что товарищу стало плохо, молодой человек оказал помощь пострадавшему и проводил его домой.
На следующий день потерпевшему стало еще хуже. Он обратился в больницу, откуда и поступило сообщение в полицию об избиении пациента.
Было возбуждено уголовное дело. Полицейские нашли орудие преступления – бейсбольную биту – в мусорном баке, куда подозреваемый выбросил его.
Санкция по соответствующей статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает Rupolt.
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