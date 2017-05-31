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Мужчина из Новоуральска жестоко избил своего приятеля битой и по-дружески проводил его до дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина из Новоуральска жестоко избил своего приятеля битой и по-дружески проводил его до дома

31 мая 2017, 17:15Происшествия
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