Новая иномарка сгорела в Екатеринбурге: владелец не успел ее зарегистрировать (ФОТО)

Как пишет Е1, площадь пожара составила 8 кв. м. В ликвидации огня принимали участие 8 огнеборцев и 2 пожарных машины.

В полиции уточнили, что машина была без номеров, владелец купил ее недавно. Автомобиль новый, следов поджога нет. Будет проведена экспертиза, которая установит точную причину возгорания.