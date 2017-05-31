Новая иномарка сгорела в Екатеринбурге: владелец не успел ее зарегистрировать (ФОТО)
31 мая 2017, 10:55Происшествия
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В Екатеринбурге ночью 31 мая сгорел новый автомобиль. Владелец даже не успел зарегистрировать ТС.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, площадь пожара составила 8 кв. м. В ликвидации огня принимали участие 8 огнеборцев и 2 пожарных машины.
В полиции уточнили, что машина была без номеров, владелец купил ее недавно. Автомобиль новый, следов поджога нет. Будет проведена экспертиза, которая установит точную причину возгорания.
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Фото: Е1
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