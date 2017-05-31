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Ребенок вместе со своей собакой три дня жил в лесу: более тысячи людей приняли участие в поисках 6-летнего мальчика из Курска (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок вместе со своей собакой три дня жил в лесу: более тысячи людей приняли участие в поисках 6-летнего мальчика из Курска (ФОТО)

31 мая 2017, 20:45Происшествия
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