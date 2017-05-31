Ребенок вместе со своей собакой три дня жил в лесу: более тысячи людей приняли участие в поисках 6-летнего мальчика из Курска (ФОТО)

23 мая Витя Мелехов, которому 31 августа только исполнится семь лет, вышел из дома гулять с собакой и не вернулся.

Сначала его искали родственники – мама, тетя, бабушка и дедушка. Поиски на протяжении всей ночи закончились неудачно. Дело в том, что мальчик уже не в первый раз уходил из дома: в три года он пошел «сдавать молоко», его тогда нашел водитель молоковоза.

На следующее утро мама Вити обратилась за помощью в полицию. Были организованы поиски, в которых приняли участие росгвардейцы, сотрудники МЧС, волонтеры и жители, выразившие желание добровольно помочь поисковикам.

Три дня люди искали ребенка по лесам и нашли его в 14:10 26 мая. На удивление, мальчик был очень спокоен. Но обессилен. Он потерял в весе 2 кг: для ребенка это значительно.

Нашел потерявшегося мальчика боец Росгвардии, но особую роль в этом сыграла Стрелка – русский Хатико, как теперь называют щенка. Ей всего шесть месяцев. Но она не бросила хозяина, всегда была с ним рядом и согревала Витю долгими холодными ночами.

Когда она услышала в лесу шаги человека, то залаяла. Так и нашли ребенка. Как рассказал потом мальчик, он видел людей в форме, но боялся подойти к незнакомым, как его учили взрослые. А собака буквально своим лаем спасла жизнь ребенку.

Его нашли, отвезли в больницу для восстановления организма. Он уже смог набрать 3 кг за время пребывания в реанимации. Витя продолжает находиться в больнице, а его верный пес ждет возвращения хозяина дома, сообщает ТАСС.