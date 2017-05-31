Рейс «Екатеринбург-Симферополь» экстренно сел в Самаре из-за остановки сердца у ребёнка
31 мая 2017, 07:45Происшествия
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Самолёт, летевший рейсом из Екатеринбурга в Симферополь, был вынужден экстренно сесть в Самаре. На борту корабля стало плохо ребенку.
Сюжеты: Екатеринбург
У ребенка остановилось сердце, пишет Znak.com.
После приземления сердце пациента удалось запустить, врачи направили его в местную больницу Самары. Семья останется в городе вместе с ребенком. Он, отметим, перед поступлением в учреждение здравоохранения находился в сознании.
Самолёт продолжил свой путь в Симферополь.
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