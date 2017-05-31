Серьезная авария случилась под Каменском-Уральским: Daewoo Nexia залетела под колеса многотонного грузовика (ФОТО)

Ночью с 30 на 31 мая, в начале второго, под Каменском-Уральским произошла серьезная авария, в которой пострадал человек. 47-летний водитель Daewoo Nexia на перекрестке неравнозначных дорог не уступил преимущество грузовику, хотя сам двигался по второстепенной дороге.