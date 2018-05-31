Один человек пострадал при пожаре в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом (ФОТО)

Дом загорелся в поселке Черноисточинск. Огонь охватил площадь в 100 кв. м: сгорели частный дом и соседние постройки во дворе.

На место пожара выехали четыре единицы спецтехники и 21 огнеборец. Огонь удалось потушить к 09.40, проливка была закончена к 13.00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, пострадал 60-летний хозяин дома. Он доставлен в больницу с ожогами.