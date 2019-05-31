СКР: в Нижнем Тагиле рабочие «Водоканала» погибли от токсичных газов
Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: СУ СКР РФ по Свердловской области
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31 мая в канализационном колодце на улице Краснознаменная нашли тела двух работников «Водоканала». Пресс-служба СКР по Свердловской области сообщила, что мужчины погибли от токсичных газов неустановленного происхождения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчины 44 и 36 лет приехали на вызов без спецоборудования, чтобы проверить трубы в колодце. У рабочих не было даже лестницы, сообщает информагентство Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Один их специалистов во время спуска упал на глубину 3,5 м, на помощь ему пришел коллега. Он попытался достать товарища, но тоже сорвался.
Канализационный колодец давно не вскрывали, поэтому там могли скопиться токсичные газы, от которых и умерли тагильчане.
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По факту гибели возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления статьи «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек» (ч. 3 ст. 143 УК РФ). СКР продолжает расследование.
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