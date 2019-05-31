СКР: в Нижнем Тагиле рабочие «Водоканала» погибли от токсичных газов

Мужчины 44 и 36 лет приехали на вызов без спецоборудования, чтобы проверить трубы в колодце. У рабочих не было даже лестницы, сообщает информагентство Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один их специалистов во время спуска упал на глубину 3,5 м, на помощь ему пришел коллега. Он попытался достать товарища, но тоже сорвался.

Канализационный колодец давно не вскрывали, поэтому там могли скопиться токсичные газы, от которых и умерли тагильчане.