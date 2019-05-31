Свердловчанин на Lada отвлекся на телефон и влетел в дерево
Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Талицком районе по дороге в военкомат 20-летний водитель Lada Priora отвлекся на сотовый, в результате чего машина съехала с дороги и влетела в дерево. Пострадали трое пассажиров, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло на 16-км трассы Талица — Бутка. По предварительной информации, водитель разговаривал по телефону.
Травмы получили пассажиры 15, 16 и 17 лет, которые следовали на медкомиссию в местный военкомат. 16-летнего молодого человека медики госпитализировали с вывихом берцовой кости.
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Водитель отечественного автомобиля не пострадал. За нарушение ПДД ему грозит штраф в размере 1500 рублей.
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