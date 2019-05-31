Свердловчанин на Lada отвлекся на телефон и влетел в дерево

ДТП произошло на 16-км трассы Талица — Бутка. По предварительной информации, водитель разговаривал по телефону.

Травмы получили пассажиры 15, 16 и 17 лет, которые следовали на медкомиссию в местный военкомат. 16-летнего молодого человека медики госпитализировали с вывихом берцовой кости.