В Астрахани должник по алиментам спрятался в могиле

Судебные приставы в Астрахани нашли должника по алиментам на кладбище, он прятался в выкопанной могиле, передаёт «Российская газета». Должника задержали и оштрафовали.
Мужчина систематически не выплачивал средства на содержание детей. Задолженность превысила 200 тысяч рублей. По адресу регистрации мужчина не проживал и не являлся на прием к судебным приставам. Из-за этого мужчина был объявлен в федеральный розыск, сообщила «РГ» пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области Наталья Сурова. Оказалось, что мужчина работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Там его и обнаружили.
Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. После того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика взяты объяснения. сообщила Наталья Сурова.
В отношении мужчины проводится проверка для принятия решения о возбуждении уголовного дела.