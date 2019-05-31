В Астрахани должник по алиментам спрятался в могиле

Мужчина систематически не выплачивал средства на содержание детей. Задолженность превысила 200 тысяч рублей. По адресу регистрации мужчина не проживал и не являлся на прием к судебным приставам. Из-за этого мужчина был объявлен в федеральный розыск, сообщила «РГ» пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области Наталья Сурова. Оказалось, что мужчина работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Там его и обнаружили.