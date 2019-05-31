В Березовском в ДТП пострадала 6-летняя девочка

Водитель 1983 года рождения на автомобиле «Ниссан-Х Треил» не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В результате аварии пострадала дочь водителя автомобиля, девочку на машине скорой помощи доставили в больницу Екатеринбурга. У девочки диагностированы сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал.

Мужчина пояснил, что вез девочку из детского сада, в машине она находилась в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности. Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался.

Сотрудниками ГИБДД составлен протокол об административном нарушении, машина помещена на спецстоянку.