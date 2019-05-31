В Каменске-Уральском двое трехлетних детей напились растворителя в детском саду

Воспитательница заметила, что дети нашли литровую бутылку во время прогулки. При этом у них изо рта пахло растворителем, и начался кашель.

Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь. В больнице у детей диагностировали токсическое действие разъедающих веществ, однако степень отравления легкая, и их жизни ничего не угрожает.