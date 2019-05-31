В Каменске-Уральском двое трехлетних детей напились растворителя в детском саду
Сегодня, 20:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Двое трехлетних детей были госпитализированы из детского сада №9 Каменска-Уральского из-за того, что попили из бутылки с растворителем, сообщает Е1.
Воспитательница заметила, что дети нашли литровую бутылку во время прогулки. При этом у них изо рта пахло растворителем, и начался кашель.
Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь. В больнице у детей диагностировали токсическое действие разъедающих веществ, однако степень отравления легкая, и их жизни ничего не угрожает.
Как сообщает издание, недавно в садике родители детей красили павильоны. В региональной прокуратуре пояснили, что в связи с инцидентом начата проверка, в том числе будет проверено по какой причине родители занимались покраской на территории садика.
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