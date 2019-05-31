В Нижнем Тагиле двое рабочих «Водоканала» погибли в колодце
Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: pixabay.com
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31 мая в колодце на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле были обнаружены тела двоих рабочих «Водоканала», пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Нижний Тагил
Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила организовал проверку по данному инциденту. Сотрудники занимались ремонтными работами, причина и обстоятельства их смерти выясняются.
В настоящий момент на месте происшествия работают следователи СКР.
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