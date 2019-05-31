В Нижнем Тагиле разыскивают спалившего дом мигранта

30 мая на улице Киевской произошло возгорание в частном доме. По предварительной информации, нанятый хозяином дома рабочий из Узбекистана ремонтировал крышу с помощью газовой горелки, в результате чего загорелась деревянная обрешетка. Виновник скрылся с места происшествия — теперь его разыскивает МЧС.