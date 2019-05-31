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#домахорошо
В Нижнем Тагиле разыскивают спалившего дом мигранта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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20190530 175815

В Нижнем Тагиле разыскивают спалившего дом мигранта

Сегодня, 16:54ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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