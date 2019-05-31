В Нижнем Тагиле разыскивают спалившего дом мигранта
Сегодня, 16:54ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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В Нижнем Тагиле 33-летний строитель из Узбекистана устроил пожар в двухэтажном доме на улице Киевской, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО. По заявлению ведомства, мужчина скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
30 мая на улице Киевской произошло возгорание в частном доме. По предварительной информации, нанятый хозяином дома рабочий из Узбекистана ремонтировал крышу с помощью газовой горелки, в результате чего загорелась деревянная обрешетка. Виновник скрылся с места происшествия — теперь его разыскивает МЧС.
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Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На тушение огня были привлечены семь единиц спецтехники и 15 спасателей. Площадь пожара составила 200 кв. м, сгорели кровля, мансарда, перегородки и перекрытие второго этажа.
ОНД и ПГ просит сообщить тагильчан, если известно местонахождение Мухиддина Бурханова, по телефонам: 42-28-08 или 101.
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