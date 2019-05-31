В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
Сегодня, 11:40ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в течение двух минут. Из-за ДТП на трассе возникло затруднение движения, объезд был организован по обочине.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
Напомним, в ночь на 31 мая в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте сгорели три иномарки.
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