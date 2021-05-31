Бастрыкин взял на особый контроль дело стрелка с балкона из Екатеринбурга

30 мая 2021 года обвиняемый Сергей Болков с балкона в квартире на улице Бородина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из нарезного карабина «Вепрь». В одной из машин находилась семья из трёх человек, в том числе 9-летняя девочка. Она получила огнестрельное ранение брюшной полости и была экстренно госпитализирована.