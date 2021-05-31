Бастрыкин взял на особый контроль дело стрелка с балкона из Екатеринбурга

48-летнему екатеринбуржцу предъявлены обвинения в покушении на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом (ч.3 ст. 30, п. п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ), а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ), сообщает следственный комитет Российской Федерации.
30 мая 2021 года обвиняемый Сергей Болков с балкона в квартире на улице Бородина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из нарезного карабина «Вепрь». В одной из машин находилась семья из трёх человек, в том числе 9-летняя девочка. Она получила огнестрельное ранение брюшной полости и была экстренно госпитализирована.
Также стрелок не менее двух раз выстрелил в 41-летнего сотрудника Росгвардии, который прибыл на место происшествия для обеспечения безопасности. 31 мая будет решён вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.
В спецоперации по задержанию стрелка принимало участие около 100 сотрудников МВД. При этом из двух соседних подъездов было эвакуировано 35 человек. В ходе спецоперации был задержан бывший рядовой сотрудник ППС, который был уволен из системы МВД в 2011 году.
В его двухкомнатной квартире сыщики обнаружили охотничий карабин «Вепрь», 1965 года выпуска, калибра 7,62 мм, а также большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов и пустые бутылки из-под алкоголя,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что мужчина около недели злоупотреблял алкоголем и из-за этого от него ушла спутница жизни. Горелых также пояснил, что не менее семи автомобилей в результате стрельбы получили повреждения.
До судебного решения об избрании меры пресечения «уральский Рэмбо» помещён в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу, отметил полковник Горелых.
Напомним, пострадавшая в результате стрельбы 9-летняя девочка была прооперирована медиками. Она находится в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ и введена в кому.