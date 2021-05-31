Очнулся в Дагестане: свердловчанина продали в рабство на Кавказ

36-летнего свердловчанина продали в рабство на Кавказ, где он работал в одном из тепличных хозяйств. Мужчина был оценен в 15 тысяч рублей.

Житель села Вогулка Шалинского городского округа попал в рабство в Дагестане в марте 2021 года. Спустя два месяца его обнаружили на автостанции в Махачкале сотрудники ППС. Мужчина рассказал полицейским, что сбежал от хозяина, сообщает Znak со ссылкой на координатора движения «Альтернатива» в Махачкале Закира Исмаилова. Как рассказал общественник, свердловчанину предложил выпить неизвестный на Ленинградском вокзале в Москве. Пришел в себя мужчина уже будучи в Дагестане и узнал, что теперь он должен уплаченные за него 15 тысяч рублей. В течение месяца уроженец Свердловской области выращивал овощи в тепличном хозяйстве. Как-то ночью он решил, что с него хватит и ушел. Хорошо, что рядом была трасса. Он просто вышел на нее, поймал попутку и уехал, рассказал изданию Исмаилов. Благодаря усилиям неравнодушных людей мужчине сделали временные документы и помогли связаться с родными. В итоге свердловчанин благополучно вернулся домой. Напомним, в марте 2020 года житель Тавды заявил, что экс-следователь и бизнесмен 7 лет держала его в рабстве на свиноферме. Мужчина утверждает, что предприниматели забрали у него паспорт и не платили за работу. Свердловчанин заявил, что экс-следователь 7 лет держала его в рабстве на свиноферме

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