Пассажирский автобус сгорел в Екатеринбурге

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 31 мая около 11.30. На Сибирском тракте, 15 горел пассажирский автобус, который курсировал по маршруту № 21.
До прибытия пожарных, из транспорта эвакуировались 12 человек, еще 10 покинули находящийся рядом с возгоранием киоск.
На место пожара выезжали две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в течение восьми минут, пострадавших нет.
Напомним, 21 мая в Нижнем Тагиле сгорел УАЗ на улице Жуковского. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог. В полиции сообщили, что в автомобиле не было аккумулятора и горюче-смазочных материалов.