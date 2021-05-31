Пассажирский автобус сгорел в Екатеринбурге

Пассажирский автобус сгорел в Екатеринбурге
Пассажирский автобус сгорел в Екатеринбурге
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пассажирский автобус сгорел на Сибирском тракте в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 31 мая около 11.30. На Сибирском тракте, 15 горел пассажирский автобус, который курсировал по маршруту № 21.

До прибытия пожарных, из транспорта эвакуировались 12 человек, еще 10 покинули находящийся рядом с возгоранием киоск.

На место пожара выезжали две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в течение восьми минут, пострадавших нет.

Напомним, 21 мая в Нижнем Тагиле сгорел УАЗ на улице Жуковского. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог. В полиции сообщили, что в автомобиле не было аккумулятора и горюче-смазочных материалов.

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