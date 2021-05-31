Ранивший девочку екатеринбуржец избежал наказания за убийство 20 лет назад

Ранивший девочку екатеринбуржец избежал наказания за убийство 20 лет назад
Ранивший девочку екатеринбуржец избежал наказания за убийство 20 лет назад
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сергей Болков, который 30 мая ранил девочку и сотрудника Росгвардии с балкона своей квартиры в Екатеринбурге, в 2001 году застрелил 19-летнего боксера, но избежал наказания.

Тогда он смог избежать наказания, его действия были квалифицированы как самооборона, пишет Е1 со ссылкой на сестру погибшего молодого человека по имени Владимир.

По словам одного из друзей боксера, у них была своя компания, которая занималась спортом на Химмаше.

Владимир был кандидатом в мастера спорта, двукратным чемпионом области. В тот день они с ребятами стояли на Грибоедова, громко разговаривали, рассказал друг погибшего.

Он отметил, что его самого на момент ЧП на месте не было, а подробности рассказали друзья, которые были очевидцами. По их словам, мимо проходили сотрудники полиции в штатском, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были вместе с подругами.

Болков решил понтануться перед девчонками, достал пистолет и в грубой форме приказал всем повернуться и встать руками к стене. Вова успел отбежать, взял бутылку и кинул Болкову в голову, пояснил екатеринбуржец.

Он отметил, что возможно, погибший хотел таким образом помочь ребятам. После этого Болков обернулся и застрелил Владимира, хотя был не при исполнении. В итоге дело подвели под самооборону и закрыли.

Судимости у Сергея Болкова не было, а это значит, что в тот раз следователи не усмотрели в его действиях состава преступления, пояснил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Напомним, 30 мая вечером Сергей Болков устроил пальбу из карабина с балкона своей квартиры на улице Бородина в Екатеринбурге. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая находилась в автомобиле. Сейчас она прооперирована и введена в кому. Также ранение получил сотрудник Росгвардии. Болкову предъявлены обвинения в покушении на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. На данный момент он находится в СИЗО.

Сюжеты:
Екатеринбург
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