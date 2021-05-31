Ранивший девочку стрелок из Екатеринбурга признал свою вину

Сергей Болков, который устроил стрельбу с балкона своей квартиры в Екатеринбурге и ранил девочку и сотрудника Росгвардии, признал свою вину на заседании суда.

31 мая в Екатеринбурге проходит заседание суда, судья Николай Тараненко озвучит меру пресечения для Сергея Болкова, который накануне устроил стрельбу из карабина с балкона своей квартиры на Химмаше. На вопрос журналистов о том, признает ли он свою вину, Болков положительно кивнул в ответ. Также он заявил журналистам, что намерен принести извинения пострадавшим, пишет Е1. Судья отправился в совещательную комнату для принятия решения. Напомним, 30 мая вечером бывший сотрудник ППС в состоянии алкогольного опьянения стрелял по прохожим и автомобилям с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. В результате была тяжело ранена 9-летняя девочка, которая сейчас введена в кому. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Для задержания преступника пришлось штурмовать квартиру. Пострадавшая в результате стрельбы 9-летняя девочка из Екатеринбурга введена в кому

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