Ранивший девочку стрелок из Екатеринбурга признал свою вину

Ранивший девочку стрелок из Екатеринбурга признал свою вину
Ранивший девочку стрелок из Екатеринбурга признал свою вину
Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: Е1
Сергей Болков, который устроил стрельбу с балкона своей квартиры в Екатеринбурге и ранил девочку и сотрудника Росгвардии, признал свою вину на заседании суда.

31 мая в Екатеринбурге проходит заседание суда, судья Николай Тараненко озвучит меру пресечения для Сергея Болкова, который накануне устроил стрельбу из карабина с балкона своей квартиры на Химмаше.

На вопрос журналистов о том, признает ли он свою вину, Болков положительно кивнул в ответ. Также он заявил журналистам, что намерен принести извинения пострадавшим, пишет Е1. Судья отправился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, 30 мая вечером бывший сотрудник ППС в состоянии алкогольного опьянения стрелял по прохожим и автомобилям с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. В результате была тяжело ранена 9-летняя девочка, которая сейчас введена в кому. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Для задержания преступника пришлось штурмовать квартиру.

Сюжеты:
Екатеринбург
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