Ураган повредил школу и дома в свердловском поселке

В результате сильного ветра и ливня, обрушившегося на регион 30 мая, пострадали несколько жилых домов и здание школы в поселке Старая Ляля в Новолялинском городском округе, сообщили в Уралгидрометцентре URA.RU.
Там отметили, что зафиксированы нарушения состояния жилого фонда, а также нарушения электроснабжения.
Очевидцы рассказали, что из-за урагана в домах и образовательном учреждении оказались выбиты стекла и повреждены кровли. Также град побил растения на участках, а ветер повалил деревья.
Последствия стихии в данный момент устраняют сотрудники аварийных служб и МЧС.
Напомним, по прогнозам синоптиков, холодно, ветрено и дождливо будет в начале недели в Свердловской области. На 31 мая в МЧС Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.