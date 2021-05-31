Ураган повредил школу и дома в свердловском поселке

Ураган повредил школу и дома в свердловском поселке
Ураган повредил школу и дома в свердловском поселке
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: pixabay.com
Ураган, промчавшийся по Свердловской области в воскресенье, 30 мая повредил школу и дома в свердловском поселке Старая Ляля. Часть населенного пункта осталась без электричества.

В результате сильного ветра и ливня, обрушившегося на регион 30 мая, пострадали несколько жилых домов и здание школы в поселке Старая Ляля в Новолялинском городском округе, сообщили в Уралгидрометцентре URA.RU.

Там отметили, что зафиксированы нарушения состояния жилого фонда, а также нарушения электроснабжения.

Очевидцы рассказали, что из-за урагана в домах и образовательном учреждении оказались выбиты стекла и повреждены кровли. Также град побил растения на участках, а ветер повалил деревья.

Последствия стихии в данный момент устраняют сотрудники аварийных служб и МЧС.

Напомним, по прогнозам синоптиков, холодно, ветрено и дождливо будет в начале недели в Свердловской области. На 31 мая в МЧС Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

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