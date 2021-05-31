«Живот болит»: о ранении дочери стрелком в Екатеринбурге рассказала ее мать

Мама пояснила, что дочь после этого продолжила сидеть спокойно и молча, и только при подъезде к дому она взялась за место выстрела и сказала: «У меня животик болит». Тогда родители заметили, что она истекает кровью и поехали в травмпункт, а оттуда пострадавшая была госпитализирована на скорой помощи в больницу.