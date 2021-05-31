«Живот болит»: о ранении дочери стрелком в Екатеринбурге рассказала ее мать

Женщина пояснила, что она и папа не сразу поняли, что в дочь попала пуля. Девочка молчала, пока автомобиль не подъехал к дому. Также она рассказала, что муж, находившийся за рулем, вышел в магазин, а она осталась в машине вместе с дочерью.
Дочь заметила, что какой-то мужчина стреляет из ружья. Я не поверила, подумала, что это петарды. Я открыла дверь и посмотрела, и на верхнем этаже действительно стоял мужчина с ружьем, рассказала мама девочки в беседе с 66.ру.
По словам екатеринбурженки, она попыталась положить дочь на заднее сидение, но девочка отказывалась. Когда вышел муж, семья постаралась поскорее уехать с места ЧП, при этом пуля пробила лобовое стекло, подголовье, прошла девочке через живот и вышла через заднее сиденье.
Мама пояснила, что дочь после этого продолжила сидеть спокойно и молча, и только при подъезде к дому она взялась за место выстрела и сказала: «У меня животик болит». Тогда родители заметили, что она истекает кровью и поехали в травмпункт, а оттуда пострадавшая была госпитализирована на скорой помощи в больницу.
Напомним, 30 мая Сергей Болков, бывший сотрудник ППС, открыл стрельбу из карабина с балкона своей квартиры. 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи провели ей операцию и ввели в кому. Второй пострадавший, сотрудник Росгвардии, в которого тоже попала пуля, был отпущен после осмотра медиками домой. После штурма квартиры, Болков был арестован. 31 мая прошел суд, мужчина оставлен под стражей до 29 июля 2021 года.