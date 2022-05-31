10 лет скрывался от правосудия прятавшийся под фамилией жены екатеринбуржец

10 лет скрывался от правосудия прятавшийся под фамилией жены екатеринбуржец
10 лет скрывался от правосудия прятавшийся под фамилией жены екатеринбуржец
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Грабитель квартиры в 2012 году сбежал из Екатеринбурга, женился и сменил фамилию. Благодаря этому он скрывался от правосудия 10 лет.

Силовики Екатеринбурга нашли и задержали преступника, который 10 лет скрывался от правосудия при помощи фамилии супруги. Речь идет о 40-летнем мужчине, который вместе с двумя приятелями ограбил квартиру на ул. Амундсена в 2012 году, пишет Е1.

Воры хотели украсть деньги, однако нашли в жилье детей. Угрожая им расправой, они забрали средства и убежали. Личности грабителей были установлены. Двоих быстро задержали, а третьему удалось бежать в одну из соседних стран.

Сразу после побега мужчина женился и взял фамилию супруги. В Екатеринбург мужчина вернулся уже с новым паспортом.

Тем не менее 22 февраля мужчину задержали оперативники прямо в его квартире. Материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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