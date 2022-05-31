Информатор в полиции помог избившим екатеринбуржцам мигрантам сбежать

Информатор в полиции помог избившим екатеринбуржцам мигрантам сбежать
Информатор в полиции помог избившим екатеринбуржцам мигрантам сбежать
Сегодня, 14:32ПроисшествияФото: pixabay.com
Южане могли сбежать из России при помощи информатора из правоохранительных органов.

Избившие екатеринбуржцев мигранты смогли сбежать от силовиков благодаря информатору в полиции, пишет Ура.ру.

По информации правоохранителей, в распоряжении иностранцев оказались данные из личных чатов силовиков.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 29 мая. Один из пострадавший оказался в реанимации. Еще одной женщине в драке сломали руку. Пострадали и другие граждане.

В избиении подозревают бежавшего из России Сунатулло Манонова и его папу. Следствие считает, что, возможно, именно информатор помог мужчине сбежать в Таджикистан.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дракамигрантыизбиениемассовая дракапобег#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы