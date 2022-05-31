Информатор в полиции помог избившим екатеринбуржцам мигрантам сбежать

Избившие екатеринбуржцев мигранты смогли сбежать от силовиков благодаря информатору в полиции, пишет Ура.ру.
По информации правоохранителей, в распоряжении иностранцев оказались данные из личных чатов силовиков.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 29 мая. Один из пострадавший оказался в реанимации. Еще одной женщине в драке сломали руку. Пострадали и другие граждане.
В избиении подозревают бежавшего из России Сунатулло Манонова и его папу. Следствие считает, что, возможно, именно информатор помог мужчине сбежать в Таджикистан.