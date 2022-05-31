Крысы держат в страхе парковку в Академическом районе Екатеринбурга

Крысы держат в страхе парковку в Академическом районе Екатеринбурга
Крысы держат в страхе парковку в Академическом районе Екатеринбурга
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: pixabay.com
Крысы пугают автомобилистов, паркующихся в Академическом районе Екатеринбурга. В Управляющей компании жителям не помогли.

Крысы держат в страхе парковку в Академическом районе Екатеринбурга, на это пожаловались местные жители. По их словам, десятки грызунов разгуливают по территории дома и парковки на ул. Михеева, 2, пишет Е1.

Жительница рассказывает, что грызунов здесь много и их никто не травит. Однажды она завела утром свой автомобиль, потом вышла из авто, чтобы посадить детей, услышала визг, а когда вернулась увидела много крови.

Отъехала, чтобы посмотреть, что случилось. Рядом с кровью были куски ремня. Как оказалось, крыса туда внутрь попала, и ей там голову оторвало!рассказала пострадавшая.

За ремонт в сервисе женщине пришлось заплатить 13,5 тысячи рублей. В Управляющей компании женщине пока внятно не ответили, прислали лишь отписку.

Сюжеты:
Новости УрФО
жалобапарковкаУправляющая компаниякрысы#2
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