Минометную мину нашли в лесу у поселка Таватуй Невьянского городского округа, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Мину уничтожили ОМОНовцы «Топаза». Боеприпас обнаружил местный житель во время прогулки.
Мужчина позвонил в службу территориального ведомства. На место незамедлительно прибыли ОМОНовцы и кинологи. Выяснилось, что находка - 50-мм минометная мина со взрывателем и наколотым капсюлем.
Предмет представлял угрозу для жителей. Боеприпас уничтожили с соблюдением техники безопасности.