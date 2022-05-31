Минометную мину нашли в лесу у поселка Таватуй

Минометную мину нашли в лесу у поселка Таватуй
Минометную мину нашли в лесу у поселка Таватуй
Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
Мину, представляющую угрозу для окружающих, нашел гуляющий по лесу житель поселка Таватуй.

Минометную мину нашли в лесу у поселка Таватуй Невьянского городского округа, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Мину уничтожили ОМОНовцы «Топаза». Боеприпас обнаружил местный житель во время прогулки.

Мужчина позвонил в службу территориального ведомства. На место незамедлительно прибыли ОМОНовцы и кинологи. Выяснилось, что находка - 50-мм минометная мина со взрывателем и наколотым капсюлем.

Предмет представлял угрозу для жителей. Боеприпас уничтожили с соблюдением техники безопасности.

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Новости УрФО
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