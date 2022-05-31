От нападений клещей пострадало более 15 тысяч свердловчан. По данным на сегодня, 30 мая, среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей – 365,4 на 100 тысяч населения. В аналогичном периоде прошлого года было в 1,4 раза больше укусов, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Среди несовершеннолетних граждан зафиксировано 3352 случая присасывания клещей. Больше всего людей пострадало в Байкаловском МР, Слободо-Туринском МР, Ирбитском МО, Тавдинском ГО, Каменске-Уральском, ГО Староуткинске, Талицком ГО, Пышминском ГО, Алапаевске и Екатеринбурге.
В 2022 году на территории региона запланировано проведение акарицидных обработок на территории площадью 10100 га.
Самой лучшей защитой от клещевых инфекций является вакцинация, напоминают санврачи.