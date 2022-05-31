Пакет с пистолетом и полицейским удостоверением найден в екатеринбургском водоеме

Отыскал их молодой человек, занимавшийся поисками ценного металла. Из воды он вытащил большой пакет, в котором находился пистолет. Кроме ствола в нем лежали пули и документы сотрудника МВД.
Странная находка обнаружена в зоне отдыха. На место ее извлечения на сушу тут же вызвали полицию. Стражи порядка реквизировали находку для установления ее происхождения. Удостоверение, извлеченное из пакета, размокло, прочитать все, что в нем написано, не получается, сказали в полиции.
Планируется проведение экспертного анализа находки. Предположительно, она была выброшена, так как является доказательством уголовного преступления, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.