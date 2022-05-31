Пакет с пистолетом и полицейским удостоверением найден в екатеринбургском водоеме

Странная находка обнаружена в зоне отдыха. На место ее извлечения на сушу тут же вызвали полицию. Стражи порядка реквизировали находку для установления ее происхождения. Удостоверение, извлеченное из пакета, размокло, прочитать все, что в нем написано, не получается, сказали в полиции.