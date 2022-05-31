Пенсионерка из Качканара отдала 1,5 миллиона «финансовому консультанту»

67-летнюю жительницу Качканара обманули на крупную сумму при попытках инвестирования, а также под предлогом помощи в возврате украденных средств.

Пенсионерку из Качканара обманули на полтора миллион 687 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МО МВД России «Качканарский». 67-летняя женщина пришла в полицию 16 мая. Она рассказала, что с ноября 2021 года по 26 апреля 2022 года мошенники обманом похитили ее деньги. Полицейские установили, что женщине позвонил мужчина, сказав, что он финансовый консультант. Он предложил пенсионерке открыть счет на торговой платформе. Сперва бабушка перевела туда четыре тысячи рублей. После этого злоумышленник регулярно звонил женщине, рассказывая, как много он заработал благодаря данной платформе, и что «инвестировать» нужно большие суммы. В результате бабушка постепенно перевела мошеннику более полутора миллионов рублей. Затем женщину обманули еще раз. Она увидела рекламу в интернете и обратилась в некую фирму за помощью в возврате средств от мошенников. Под предлогом различных госпошлин с женщины выманили еще 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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