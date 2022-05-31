Подозреваемые в торговле детьми арестованы в Екатеринбурге

Полицейские провели операцию по задержанию предполагаемых преступников в микрорайоне ВИЗ уральской столицы. Молодая цыганка и ее дядя, по данным правоохранительных органов, задействованы в купле-продаже малышей.
У цыган изъяли годовалого ребенка, в конце прошлого года украденного у девушки из ростовского поселка. Предположительно, кражу совершили два жителя Ростова-на-Дону.
Затем похитители перепродали младенца цыганам, которые, в свою очередь, собирались выручить за него еще большую сумму, сообщает E1 со ссылкой на информатора в силовых структурах.
Ведется проверка, совершали ли уже задержанные нечто подобное. А спасенного ребенка отвезли в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.