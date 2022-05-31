Велосипедист попал под колеса «Газели» в Каменске-Уральском

Велосипедист попал под колеса «Газели» в Каменске-Уральском
Велосипедист попал под колеса «Газели» в Каменске-Уральском
Сегодня, 14:55ПроисшествияФото: 1MI
ДТП с участием фургона ГАЗ 278412 и велосипеда произошло 30 мая в Каменске-Уральском Свердловской области.

Авария случилась в понедельник утром на улице Железнодорожная в городе Каменск-Уральский. 34-летний шофер мини-грузовика по неосторожности въехал в проезжавшего прямо перед ним 43-летнего велосипедиста.

По словам «газелиста», велосипедист двигался по такой траектории, что вовремя заметить его не представлялось возможным. Заметив его и желая воспрепятствовать столкновению, водитель экстренно нажал на педаль тормоза.

Тем не менее, автомобиль не успел остановиться и капотом повалил велосипедиста. Раненого велосипедиста отвезли в горбольницу, сообщает ОГИБДД МО МВД Каменска-Уральского.

Сюжеты:
Новости УрФОКаменск-Уральский
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