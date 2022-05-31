За смерть пассажира в ДТП осужден житель Каменска-Уральского

Приговор вынес суд Красногорского района города. В процессе судебного следствия удалось выяснить, что местный житель ездил на материнском Kia Rio в нетрезвом состоянии. В салоне автомобиля находился еще один мужчина.
Двигаясь с высокой скоростью по улице Алюминиевая, пьяный водитель не совладал с управлением. Иномарка покатилась с трассы в кювет и влетела препятствие. Пассажир тяжело травмировался и умер на месте происшествия.
За пьяную езду, унесшую жизнь человека, водитель оказался в колонии. После отбытия наказания ему еще три года будет запрещено садиться за руль, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.