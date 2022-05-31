За смерть пассажира в ДТП осужден житель Каменска-Уральского

За смерть пассажира в ДТП осужден житель Каменска-Уральского
За смерть пассажира в ДТП осужден житель Каменска-Уральского
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: 1MI
К пяти годам лишения свободы приговорен житель Каменска-Уральского Свердловской области, по вине которого человек погиб в ДТП.

Приговор вынес суд Красногорского района города. В процессе судебного следствия удалось выяснить, что местный житель ездил на материнском Kia Rio в нетрезвом состоянии. В салоне автомобиля находился еще один мужчина.

Двигаясь с высокой скоростью по улице Алюминиевая, пьяный водитель не совладал с управлением. Иномарка покатилась с трассы в кювет и влетела препятствие. Пассажир тяжело травмировался и умер на месте происшествия.

За пьяную езду, унесшую жизнь человека, водитель оказался в колонии. После отбытия наказания ему еще три года будет запрещено садиться за руль, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Новости УрФОКаменск-Уральский
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