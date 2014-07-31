ДТП на трассе под Нижним Тагилом: пассажирский автобус сбит мусоровозом (ФОТО)
По оперативным данным, на 148 (по другим данным, на 149) километре печально известного своей аварийностью Серовского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. Как сообщают свердловские спасатели, он столкнулся с мусоровозом МАЗ.
На данный момент из Нижнего Тагила уже направлены несколько экипажей скорой помощи и реанимации, об этом сообщают автолюбители и другие жители города. Также к месту аварии уже выехали автомобили ДПС.
Как известно, на месте этой аварии уже работают спасатели, которые оказывают первую помощь. Движение по трассе ограничено и инспектора ДПС направляют все автомобили по одной полосе.
Фото из группы «Типичный Тагильчанин»
Авария, по предварительным данным, произошла из-за опасного маневра мусоровоза, перед которым резко затормозила вазовская «восьмёрка». Сообщается, что у Лады во время движения открылся капот, что заставило водителя применить экстренное торможение. Так, водитель мусоровоза выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с «восьмеркой», но врезался в автобус, перевозивший в поселок Черемухово под Североуральск 48 пассажиров. Сила удара была такова, что автобус перевернулся.
В больницы Нижнего Тагила уже доставлены десять пострадавших, у большого количества пассажиров - колотые и резаные ранения от осколков стекла. Наверняка, число пострадавших вырастет, но данных о погибших, к счастью, нет.
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