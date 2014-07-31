ДТП на трассе под Нижним Тагилом: пассажирский автобус сбит мусоровозом (ФОТО)

На данный момент из Нижнего Тагила уже направлены несколько экипажей скорой помощи и реанимации, об этом сообщают автолюбители и другие жители города. Также к месту аварии уже выехали автомобили ДПС.

Как известно, на месте этой аварии уже работают спасатели, которые оказывают первую помощь. Движение по трассе ограничено и инспектора ДПС направляют все автомобили по одной полосе.

Фото из группы «Типичный Тагильчанин»

Авария, по предварительным данным, произошла из-за опасного маневра мусоровоза, перед которым резко затормозила вазовская «восьмёрка». Сообщается, что у Лады во время движения открылся капот, что заставило водителя применить экстренное торможение. Так, водитель мусоровоза выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с «восьмеркой», но врезался в автобус, перевозивший в поселок Черемухово под Североуральск 48 пассажиров. Сила удара была такова, что автобус перевернулся.

В больницы Нижнего Тагила уже доставлены десять пострадавших, у большого количества пассажиров - колотые и резаные ранения от осколков стекла. Наверняка, число пострадавших вырастет, но данных о погибших, к счастью, нет.