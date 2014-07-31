Пьяный водитель врезался в припаркованные авто и сбил ребенка. В Свердловской области проводят проверку (ФОТО)

Водитель автомашины «ВАЗ-21093» 1981 года рождения, проживающий в поселке Цементный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги на парковку и наезд на несовершеннолетнюю девочку 2008 года рождения, которая шла вместе со своей мамой из магазина по парковке для автомашин.