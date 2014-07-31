Пьяный водитель врезался в припаркованные авто и сбил ребенка. В Свердловской области проводят проверку (ФОТО)
Вчера, 30 июля, около 16:20 в поселке Цементный города Невьянска возле дома № 62 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.
Водитель автомашины «ВАЗ-21093» 1981 года рождения, проживающий в поселке Цементный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги на парковку и наезд на несовершеннолетнюю девочку 2008 года рождения, которая шла вместе со своей мамой из магазина по парковке для автомашин.
Затем водитель ВАЗа, проехав несколько метров с девочкой на правой стороне капота, левой стороной капота совершил наезд на стоящую автомашину «Chevrolet Lacetti», после чего ВАЗ откинуло на «Hyundai Elantra». От удара несовершеннолетняя упала на землю на левый бок.
Фотографии с сайта ГИБДД по Свердловской области
В результате ДТП девочка получила ушибы мягких тканей, от госпитализации отказались. В настоящее время в отношении водителя автомашины составлены административные материалы, ведется дальнейшее расследование дорожно-транспортного происшествия.
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