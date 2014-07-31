В Нижнем Тагиле изъяли более килограмма наркотиков

В проведении специальной операции по его задержанию принимали участие сотрудники уголовного розыска отдела №16 и ММУ МВД России «Нижнетагильское», а также бойцы ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области (г.Нижний Тагил). 25-летнего парня задержали на Серебрянском тракте. При себе у него было более 500 граммов синтетического наркотика.

Ещё 30 граммов вещества уже расфасованного для продажи находились в его машине. А в квартире задержанного при обыске правоохранители нашли ещё 500 граммов вещества. Таким образом, у парня изъяли более килограмма наркотика. Примечательно, что парень ранее судим не был. Официального места работы у него нет.

Такую большую партию полицейским не доводилось изымать довольно давно, говорит начальник отдела полиции №16 ММУ МВД России полковник Ильдар Садрисламов. По его мнению, удалось перекрыть один из крупных каналов наркоторговли в Нижнем Тагиле.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере). Сегодня он будет представлен на арест.

Дальнейшая работа с задержанным продолжается, сообщается в полиции.