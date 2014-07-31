Вчера под Нижним Тагилом перевернулся погрузчик с ямобуром. Водитель скончался
31 июля 2014, 09:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчерашним вечером в лесной местности близ поселка Леневка Пригородного района Нижнего Тагила произошло дорожно- транспортное происшествие с участием спецтехники.
По предварительной информации, 37-летний шофер самоходного ковшевого погрузчика с ямобуром, двигаясь в 150 м от дома №10 по улице Западной, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.
В результате мужчина получил множественные травмы и скончался в экипаже скорой помощи в 13:20. В настоящее время сотрудники ГИБДД ведут дознание по факту аварии, направленную на установление всех обстоятельств и фактов случившегося.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей