Вчера под Нижним Тагилом перевернулся погрузчик с ямобуром. Водитель скончался

По предварительной информации, 37-летний шофер самоходного ковшевого погрузчика с ямобуром, двигаясь в 150 м от дома №10 по улице Западной, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.