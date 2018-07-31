20 могил известных тагильчан сгорели на Центральном кладбище

28 июля на мемориальном комплексе выборочно сгорели могилы 20 захороненных жителей Нижнего Тагила. Среди них могилы ветеранов ВОВ и локальных войн, силовых структур. В огне пострадала могила председателя объединения «Союз-НТ», который умер в декабре 2017 года. Сгорело место захоронения ветерана КГБ Анатолия Соловьева, венки на могиле ветерана ФСБ кавалера ордена мужества Сергея Тумачека, который погиб в 2000 году в Чечне, уничтожены огнем. Могила экс-начальника Нижнетагильского отделения железной дороги, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, почетного гражданина Нижнего Тагила Михаила Шапошникова также уничтожена огнем.

Сотрудники кладбища «Центральное» не стали сообщать в полицию о случившемся. 31 июля на место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником ОП № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» подполковником Анатолием Зайцевым.

Пожарных сюда вызывали ещё в субботу, но сотрудники потушили всё сами. По предварительным данным, произошло возгорание тополиного пуха, который забился в венки. Возможно, от свечи или ещё что-то… Огонь распространился на большое расстояние и повредил захоронения,рассказал начальник уголовного розыска Егор Кузнецов.

Видео Видео: АН «Между строк»