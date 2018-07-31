Девочка получила ожоги во время отдыха на озере Чебаркуль в Челябинской области

На одной из баз отдыха на озере Чебаркуль произошло ЧП, в результате которого пострадала 6-летняя девочка.

Ее семья вместе со знакомыми приехали на природу, чтобы искупаться в озере и поесть шашлыков. Следить за приготовлением мяса доверили 10-летнему мальчику, который плеснул жидкостью для розжига на мангал. Струя попала на девочку и её охватило пламя. Чтобы потушить себя она бросилась к воде.