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Девочка получила ожоги во время отдыха на озере Чебаркуль в Челябинской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девочка получила ожоги во время отдыха на озере Чебаркуль в Челябинской области

Сегодня, 21:20Происшествия
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