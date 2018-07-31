Девочка получила ожоги во время отдыха на озере Чебаркуль в Челябинской области
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На озере Чебаркуль в Челябинской области 6-летняя девочка получила ожоги 15% поверхности тела из-за случайно разлитой жидкости для розжига мангала.
На одной из баз отдыха на озере Чебаркуль произошло ЧП, в результате которого пострадала 6-летняя девочка.
Ее семья вместе со знакомыми приехали на природу, чтобы искупаться в озере и поесть шашлыков. Следить за приготовлением мяса доверили 10-летнему мальчику, который плеснул жидкостью для розжига на мангал. Струя попала на девочку и её охватило пламя. Чтобы потушить себя она бросилась к воде.
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Фото: Life.ru
Как сообщает Life.ru, ребёнок получил ожоги 15% поверхности тела. Жизни девочки ничего не угрожает, впереди её ждут реабилитация и перевязки. Родители пострадавшего ребёнка обратились в полицию, чтобы привлечь семью виновного мальчика к ответственности.
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