На Урале мужчина получил штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

На трассе Пермь–Екатеринбург водитель нарушил правила дорожного движения, из-за чего его остановил сотрудник Госавтоинспекции. Мужчина попытался дать инспектору взятку, однако полицейский не взял деньги.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», но он сознался в содеянном и извинился перед полицейскими. Мировой судья прекратил уголовное дело и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.