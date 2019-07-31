На Урале мужчина получил штраф за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В отношении водителя, который попытался дать взятку инспектору ГИБДД, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
На трассе Пермь–Екатеринбург водитель нарушил правила дорожного движения, из-за чего его остановил сотрудник Госавтоинспекции. Мужчина попытался дать инспектору взятку, однако полицейский не взял деньги.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», но он сознался в содеянном и извинился перед полицейскими. Мировой судья прекратил уголовное дело и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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