На Урале восемь человек пострадали в массовом ДТП с автобусом
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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Сегодня, 31 июля, в Асбесте пассажирский автобус № 1А попал в массовое ДТП, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает Znak.
По данным Госавтоинспекции, автобус наехал на стоящую на повороте Toyota, от чего иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с УАЗом.
Пострадали водитель иномарки и семь пассажиров. Один из них получил перелом ноги, другие — ушибы и ссадины.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.
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