Под Тюменью из-за взрыва газа в частном доме погибли ребенок и мужчина

Взрыв произошел в 3 часа утра. На тушение пожара и разбор конструкций было привлечено 56 спасателей и 22 единицы спецтехники. Ликвидировали возгорание в 6:04.

Под обломками дома нашли тела мужчины и девочки, сейчас с родственниками погибших работают психологи МЧС.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Руководитель СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков взял дело под личный контроль.