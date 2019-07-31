Под Тюменью из-за взрыва газа в частном доме погибли ребенок и мужчина
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
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Сегодня, 31 июля, в поселке Боровском под Тюменью в частном доме произошел взрыв газа, в результате чего погибли 10-летняя девочка и 58-летний мужчина, сообщает издание «Наш город».
Взрыв произошел в 3 часа утра. На тушение пожара и разбор конструкций было привлечено 56 спасателей и 22 единицы спецтехники. Ликвидировали возгорание в 6:04.
Под обломками дома нашли тела мужчины и девочки, сейчас с родственниками погибших работают психологи МЧС.
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По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Руководитель СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков взял дело под личный контроль.
Напомним, 10 июня в Нижнем Тагиле в жилом доме на ГГМ произошел взрыв газа, в результате которого погиб мужчина.
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