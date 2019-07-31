В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, разбросавшего части трупа в парке

В апреле этого года в парке Победы собака нашла отрубленные руки, ее хозяин обратился в полицию. Правоохранительные органы не комментировали инцидент до окончания экспертизы.

Оказалось, что следователи задержали подозреваемого. В полиции он оказался по обвинению в изнасиловании женщины.

По версии следствия, подозреваемый выпивал в компании двоих мужчин, после чего у них случилась ссора. В результате конфликта мужчина взял нож и зарезал своего собеседника, затем расчленил его тело в ванной и разбросал части трупа в парке Победы.